الإتحادي الديمقراطي الأصل يدحض ما نشر حول إعتزام الحزب الخروج من حكومة الوفاق

الخرطوم 1-2-2018م م( سونا)- دحض الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول إعتزام الحزب الخروج من حكومة الوفاق الوطني وفض الشراكة مع الأحزاب المكونة لها.

وأوضح الحزب في تعميم صحفي أصدره مكتب مساعد أول رئيس الجمهورية مولانا محمد الحسن الميرغني اليوم أن مشاركة الحزب في حكومة الوفاق الوطني أملتها تقديرات وطنية لاتزال قائمة مؤكدا أن تقييم هذه المشاركة عملية مستمرة بغرض تقييمها للوفاء بالمتطلبات الوطنية التي أملتها كضرورة .

وطالب التعميم وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر المعلومات وإسنادها لمصادر معلومة مخولة .

ووجه الحزب منسوبيه بالتحلي بالإنضباط والمسؤولية والتعامل مع القضايا الوطنية بحكمة.