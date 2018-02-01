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أخبار محلية - سياسية

وفد الحكومة للتفاوض يلتقي رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوى في إطار اللقاءات الثنائية بأديس

التاريخ : 01-02-2018 - 12:44:00 مساءً
أديس أبابا 1-2-2018م(سونا) - التقى المهندس ابراهيم محمود حامد مساعد ريس الجمهورية رئيس وفد الحكومة للتفاوض مع وفد المنطقتين صباح اليوم بالسيد ثابو مبيكي رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوى في إطار اللقاءات الثنائية التي تسبق جلسات التفاوض بين الحانيبن و التي تنطلق في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا
و قد وصل وفد الحكومة السودانية مساء اامس لاربعاء بقيادة المهندس ابراهبم محمود للمفاوضات تحت رعاية الآلية الافريقية رفيعة المستوي
وعلمت ( سونا ) ان جلسات اليوم ستركز علي الجوانب الاجراءية و من ثم يجرى الاتفاق على تفاصيل جدول الجلسات و التي تجري بفندق راديسون بلو باديس ابابا .

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