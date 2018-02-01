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أخبار محلية - سياسية

معتمد الوحدة بجنوب دارفور: الأمن والإستقرار وجمع السلاح مهدا الطريق للعودة الطوعية

التاريخ : 01-02-2018 - 01:10:00 مساءً
تربا 1-2-2018م(سونا) - اعرب معتمد محلية الوحدة محمد أحمد ادم جابر عبر عن سعادته بالإهتمام الكبير من قبل رئاسة الجمهورية وحكومة الولاية وحزب المؤتمر الوطني بالعائدين لمناطق العودة الطوعية.
وقال إن العودة التي تمت حقيقية وجاءت عن رغبة أكيدة موضحاً ان الجميع على إستعداد لفلاحة الأرض وزراعتها ، وقال ان الأمن والإستقرار وجمع السلاح مهدا الطريق للعودة النهائية .
واكد ان محليته تتمتع بتعايش سلمي كبير.
ومن جانبه إعتبر ممثل العائدين محمد الطاهر ان العودة إلى تُربا حلم تحقق بعد (14) عاماً قضوه في المعسكرات واكد ان عودتهم جاءت عن رغبة منهم دون إملاء من أحد مقدماً شكره لنائب رئيس الجمهورية ووالي الولاية والمؤتمر الوطني للإهتمام الكبير بالعائدين وتوفير الإحتياجات مطالباً في الوقت نفسه بتوفير مركز صحي وتدريب قابلات ومعاونين صحيين من أبناء وبنات المنطقة إلى جانب مدارس إسعافية حتى يستطيع ابناء المنطقة من مواصلة دراستهم فضلاً عن توفير الآلات الزراعية لتمكين العائدين من الزراعة والمساهمة في الإنتاج وتابع (دايرين نكون منتجين ومادايرين نعتمد على اي شخص)
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