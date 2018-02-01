البشير يطلع على خطة البنك المركزي لتوفير النقد الاجنبي

الخرطو1-2--2018م( سونا)- إطلع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير علي خطة البنك المركزي لتوفير النقد الاجنبي لإستيراد السلع الأساسية ولإستعادة حصائل الصادر بالخارج التي لم تعد الي البلاد .

ووقف رئيس الجمهورية خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم محافظ البنك المركزي د. حازم عبد القادر بحضور وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار علي التسهيلات االمصرفية التي قدمتها بعض البنوك الخارجية لإستيراد سلع الجازولين والقمح والدواء .

وأوضح محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية إن اللقاء بحث الخطوات التنفيذية لضبط السيولة والإجراءات المتعلقة بالمحافظة علي إستقرار سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة .

وأكد حازم إن كل حصائل الصادر التي تم إستلامها من الخارج نتيجة للاجراءات الاخيرة سيتم ضخها للبنوك التجارية للاستفادة منها في الاستيراد عبر القطاع الخاص .

ولفت الي أن كل الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي تصدر قراراتها بعد تأني وفحص دقيق لبيانات ومستندات البنوك التجارية لضمان حصائل الصادرات ومنع تجاوزات القطاع المصرفي .

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