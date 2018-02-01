فاو: استقرار أسعار الغذاء العالمية في يناير وتوقعات بإنتاج قياسي للحبوب

روما 1-2-2018م (رويترز) - قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية استقرت في يناير كانون الثاني مقارنة مع الشهر السابق، في ظل زيادة أسعار الحبوب والزيوت النباتية الذي وازن أثر انخفاض أسعار الألبان والسكر.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 169.5 نقطة دون تغيير يذكر تقريبا عن ديسمبر كانون الأول.

وقالت فاو إن أسعار الغذاء في الأسواق العالمية انخفضت ثلاثة في المئة تقريبا بالمقارنة مع يناير كانون الثاني من العام السابق.

وخرجت السلع الزراعية الأولية من فترة اتسمت بالتقلب الشديد، وكانت فاو قالت إنها تتوقع أن تظل السلع الزراعية الأولية مستقرة خلال السنوات العشر القادمة.

ورفعت فاو توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في 2017 إلى 2.64 مليار طن بزيادة 1.3 في المئة مقارنة مع محصول 2016 وعند أعلى مستوى على الإطلاق.