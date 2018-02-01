الجمعيات التعاونية بمحلية عطبرة تستلم السلع الاستهلاكية من مخازن الاتحاد التعاوني بعطبرة

عطبرة 1-2-2018 (سونا) -اعلن العقيد شرطة علي عبد اللطيف معتمد محلية عطبرة عن جملة من البشريات لمواطني الولاية والمحلية في سبيل تخفيف المعاناة وتوفير السلع الضرورية.

جاء ذلك خلال تشريفه تسليم السلع الإستراتيجية للجمعيات التعاونية بعطبرة من مخازن الاتحاد التعاوني اليوم بعطبرة ضمن جهود ورعاية الاستاذ عثمان احمد يعقوب وزير المالية بالولاية بالتنسيق والتعاون مع محلية عطبرة وادارة التعاون بالولاية بحضور الأستاذ اسماعيل الحسين مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية ودكتور جمال الدين موسى نائب المدير العام والاستاذ حسن علي الحسن مدير ادارة التعاون مسجل الجمعيات التعاونية وقيادات الإتحاد التعاوني بعطبرة.

أكد معتمد عطبره أن هذه السلع ستساهم في كبح جماح الاسعار خاصة وانها تباع بسعر التكلفة.

واشار الاستاذ حسن علي الحسن مدير ادارة التعاون بالولاية لمساعيهم الجادة لتفعيل الحركة التعاونية بالولاية والنهوض بواقع التعاون باعتباره آلية اقتصادية مهمة في تقليل حدة الفقر مشيدا بدعم وزير المالية بالولاية للحركة التعاونية وحرصه لاعادتها الي سيرتها الاولي معلنا عن الاقبال الكبير علي التعاون حيث تم تسجيل اكثر من ثلاثين جمعية خلال هذا الاسبوع واضاف بان خطتهم ماضية لتشجيع تسجيل المزيد وتفعيل الجمعيات القائمة بعد تكوين محفظة تمويلية خاصة بالتعاون برأس مال فاق الخمس وعشرون مليار جنيه.

وعبرالاستاذ حسن احمد الشيخ رئيس الاتحاد التعاوني بمحلية عطبرة عن بالغ سعادتهم بوصول هذه السلع الاستراتيجية التي تساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن خاصة وان محلية عطبرة تضم اكبر عدد من ارباب المعاشات ومن ذوي الدخل المحدود علي مستوي البلاد والولاية مشيدا بتفاعل وزير المالية بالولاية مع خططهم الرامية للنهوض بواقع التعاون واعادته الي سيرته الاولي.

وتشير (سونا ) إلى أن السلع تضم السكر والدقيق والزيوت والصابون والشاي والعدس وبعض السلع الاخري وتبلغ تكلفتها ثلاثة مليار جنيه.

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