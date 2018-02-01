إكتمال الترتيبات لختام فعاليات مهرجان البحر الاحمر للسياحة والتسوق بتشريف رئيس الجمهورية



بورتسودان 1-2-2018م (سونا) - إكتملت الاستعدادات بولاية البحر الأحمر لختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والتسوق الحادي عشر التي يشرفها السيد . رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في السابع من فبراير الجاري.

ووقف الاستاذ علي أحمد حامد والي البحر الأحمر علي المشروعات التي سيتم إفتتاحها علي يد رئيس الجمهورية بالتزامن مع ختام فعاليات المهرجان في قطاعات الصحة والتعليم والمياه بالاضافة الى إفتتاح السوق المركزي للخضر والفاكهة ببورتسودان، .

وأشاد الوالي خلال جولته اليوم علي المشروعات بمستوى الأداء لإعداد هذه المشروعات مؤكداً على إهتمام حكومة الولاية بقضايا التنمية وتطوير الخدمات.

ورافق الوالي في هذه الجولة عدد من أعضاء حكومة الولاية وممثلي الجهات ذات الصلة بهذه المشروعات.

الي ذلك عقدت لجنة الاعلام والترويج للمهرجان إجتماعا موسعا برئاسة الاستاذ أسامة ختم رئيس اللجنة .

وأمن الاجتماع علي خطة العمل الاعلامي لتغطية ختام المهرجان كما شدد رئيس اللجنة علي إحكام التنسيق للتغطية الإعلامية المتكاملة لفعاليات الختام.

س ص/ع و