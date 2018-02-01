والي شمال دارفور يطلع علي ترتيبات الجمارك لتكملة الاجراءات الخاصة بالمركبات غير المقننة



الفاشر 1-2-2018م (سونا) - اطلع الاستاذ عبد الواحد يوسف ابراهيم والي شمال دارفور علي الترتيبات التي اعدتها سلطات الجمارك لتكملة الاجراءات الخاصة بالمركبات غير المقننة التي دخلت الولاية من ليبيا والتي تم حصرها في الاسبوع الاول من شهر يناير الماضي.

جاء ذلك لدي لقائه اليوم بمكتبه بمقر حكومة الولاية بالفاشر بمدير الادارة العامة للعمليات الجمركية اللواء شرطة حقوقي اسماعيل بابكر والذي يزور الولاية حاليا، حيث اوضح اللواء بابكر في تصريحات صحفية عقب اللقاء انه قدم للوالي تنويرا حول خطة الجمارك لتسهيل وتبسيط اجراءات الجمارك لاصحاب تلك المركبات واصفا الاجراءات بانها ستكون مجزية وستمكن اصحاب المركبات من دفع الرسوم المقررة من دون تسويات او غرامات او حتي تاخير، معلنا ان تنفيذ تلك الاجراءات سيستمر علي مدار الاسبوعين القادمين حتي يتم تخليص جميع تلك المركبات.

ووصف اللواء بابكر ان لقائه بوالي الولاية بانه قد اتسم بالوضوح والصراحة فيما يتعلق بتكملة اجراءات تلك المركبات التي تكدست ومثلت مهددا امنيا للولاية بجانب ما تتعرض لها المركبات نفسها من مشاكل فنية، مشيرا الي انه قد استمع من الوالي الي العديد من النصائح والتوجيهات التي قال إنها ستكون محل اعتبار لدي الجمارك.

وكانت سلطات الجمارك قد بدات في تجميع تلك السيارات بحظيرة البوصة الشرقية بالفاشر في الفترة من الرابع الي الثامن من شهر يناير الماضي توطئة لتكملة الاجراءات الجمركية وتخليصها .

