د. الجاز يلتقي وفد اتحاد اصحاب العمل للشركات المتوسطة والصغيرة الصيني

الخرطوم 1-2-2018م ( سونا)- التقى د. عوض الجاز نائب رئيس اللجنة القومية العليا للاشراف على ملف العلاقات السودانية مع دول البركس بمكتبه اليوم وفد اتحاد اصحاب العمل للشركات المتوسطة والصغيرة الصيني .

وبحث اللقاء الفرص الاستثمارية للشركات الصينية في السودان وسبل تطوير الشراكات بين رجال الاعمال في السودان والصين .

واكد الجاز استعداد السودان لتذليل كافة العقبات التي تعترض الاستثمارات بالبلاد مشيرا الي الامكانات الكبيرة التي يذخر بها السودان الامر الذي يعد محفزا ومشجعا لرجال الاعمال الصينيين للاستثمار بالبلاد.

