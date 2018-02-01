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أخبار محلية - سياسية

د. الجاز يلتقي وفد اتحاد اصحاب العمل للشركات المتوسطة والصغيرة الصيني

التاريخ : 01-02-2018 - 02:43:00 مساءً
الخرطوم 1-2-2018م ( سونا)- التقى د. عوض الجاز نائب رئيس اللجنة القومية العليا للاشراف على ملف العلاقات السودانية مع دول البركس بمكتبه اليوم وفد اتحاد اصحاب العمل للشركات المتوسطة والصغيرة الصيني .
وبحث اللقاء الفرص الاستثمارية للشركات الصينية في السودان وسبل تطوير الشراكات بين رجال الاعمال في السودان والصين .
واكد الجاز استعداد السودان لتذليل كافة العقبات التي تعترض الاستثمارات بالبلاد مشيرا الي الامكانات الكبيرة التي يذخر بها السودان الامر الذي يعد محفزا ومشجعا لرجال الاعمال الصينيين للاستثمار بالبلاد.
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