حكومة الولاية الشمالية تؤكد حرصها على الإيفاء بحقوق العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية



دنقلا في 1-2-2018م (سونا) - بحث الأستاذ عثمان سليمان فضل الله والي الولاية الشمالية بالإنابة جملة من القضايا التي تهم العاملين بمؤسسات الخدمة المدنية. وأكد حرص حكومة الولاية واهتمامها بالإيفاء بحقوق ومتأخرات العاملين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة.



جاء ذلك لدى اجتماعه مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الولاية بحضور وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية الأستاذ محمد عثمان عباس والدكتور عبد الجليل فضل معتمد شئون الرئاسة للتنسيق والمعابر والاستاذ ناصر عبد العظيم المدير العام لوزارة المالية ، حيث ناقش الاجتماع متأخرات وحقوق العاملين والتي تشمل بدل اللبس وطبيعة العمل للمعلمين وهي 25%بجانب متبقي منحة عيد الأضحى المبارك ، مشيدا بجهودهم ودعمهم لمسيرة التنمية والتطور والإنتاج بالبلاد.

من جانبه أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم نائب رئيس اتحاد عمال الولاية في تصريح لـ (سونا ) أشاد بمجهودات حكومة الولاية ووقوفها مع قضايا وبرامج ومشاريع عمال الولاية، مؤكدا أن الاجتماع مع حكومة الولاية توصل إلى تفاهمات بشأن سداد متأخرات بدل اللبس واحد على 12 وطبيعة العمل للمعلمين 25% مع مرتبات هذا الشهر على أن يتم سداد متبقي منحة عيد الأضحى خلال الأيام القليلة القادمة. وقال إن الاتحاد سيواصل مجهوداته من أجل الحفاظ على حقوق العاملين بالولاية الشمالية .

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