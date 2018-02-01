تشريعي الخرطوم يجيز مصفوفة مشاريع تنمية الولايه للعام الحالي

الخرطوم 1-2-2018م(سونا)-اجاز مجلس تشريعي ولايه الخرطوم في جلسته اليوم برئاسه المهندس صديق علي الشيخ رئيس المجلس التقرير المشترك بين لجنتي الشؤن الاستراتيجيه والشؤن المالية حول مصفوفة مشاريع التنميه لموازنة العام 2018.

واوصى التقرير بضرورة ان تستوعب المصفوفة البرنامج الانتخابي لنواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بتكملة كل النواقص في موازنه العام 2019اضافه الي تكملة كل المشروعات التي بدا العمل فيها كاولوية قصوى متى ما ثبتت جدواها حتي وان لم ترد في خطة 2017-2020.

كما اوصى التقرير بإجازة المصفوفة في اطارها الكلي على ان تترك التفاصيل لوحدات الولاية وفق خططها ومؤشرات الاستراتيجية .

فيما طالب النواب لدى تداولهم التقرير بضرورة متابعة ومراقبة الوحدات الادارية حتى لا تنحرف عن المصفوفة مع ضرورة اظهار الجهد الشعبي في المصفوفة .

وتشير (سونا ) الى ان وزارة الشؤن الاستراتيجية بولاية الخرطوم وفي اطارتخصصها اعدت مصفوفة بمشروعات الولاية للعام الحالي بالتنسيق مع الجهات ذات الصله وفق منهج موحد يدعم التوجيه الاستراتيجي للولاية .

