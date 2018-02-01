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أخبار محلية - سياسية

البشير يتلقى عددمن برقيات التهانى من رؤساء الدول والحكومات بمناسبة العام الميلادى الجديد

التاريخ : 01-02-2018 - 02:58:00 مساءً
الخرطوم 1-2-2018م(سونا)- تلقى المشيرعمر البشير رئيس الجمهورية المزيد من برقيات التهانى بمناسبة العام الميلادي الجديد 2018م من رصفائه أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات.
وتلقى سيادته التهنئة من كل من صاحب الفخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان وصاحب الفخامة يورى كاقوتا موسيفنى رئيس جمهورية يوغندا وصاحب الفخامة رام نات كوفند رئيس جمهورية الهند وصاحب الفخامة محمد بهارى رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء دولة الكويت .
كما تلقى سيادته برقية تهنئة بمناسبة الذكرى 62 لاستقلال السودان من صاحب الفخامة جوكو ويدودورئيس جمهورية اندونيسيا .
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