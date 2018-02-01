بحث سير العمل لبرنامج تسويق الثروة الحيوانية بالبعثة الإشرافية بشمال كردفان



الأبيض في 1-2-2018م (سونا) - التقى الأستاذ محمد حامد سليمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية بالبعثة الأشرافية لبرنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود برئاسة مستر جيفرى بحصور المنسق الرئيسى لبرنامج منسقي الوحدات التنفيذية بولايتي شمال وغرب كردفان بمشاركة الوحدات الحكومية الولائية والمركزية .

وبحث اللقاء سير عمل البرنامج بالولاية والذي ينفذه في أربعة محليات، حيث أكد الوزير اهتمام وزارته بأنشطة البرنامج بما يسهم في النهوض بالمستهدفين وتحريكهم اقتصاديا عبر كل المكونات التي يعمل فيها البرنامج وتحسين وترقية البيئة، داعيا لضرورة خلق بيئة إنتاجية مستدامة.

وقدم المهندس نادر يوسف المنسق الرئيس لبرنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود تنويرا مفصلا عن هدف زيارة البعثة للولاية ودعمها للخطط والبرامج لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار مستر جيفري رئيس البعثة الإشرافية لبرنامج تسويق الثروة الحيوانية إلى أن البرنامج يركز على الثروة الحيوانية وتنميها لتحقيق طفرة كبيرة فيها .

وعلى ذات الصعيد أشاد رئيس البعثة بالترتيبات التي تمت بالولاية من قبل البرنامج، واصفا اياها بالمتميزة.

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