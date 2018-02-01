الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال : تفاؤل بالتوصل لاتفاق سلام حول المنطقتين

أديس أبابا 1-2-2018م (سونا) -عبر الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق سلام حول المنطقتين بالنظر إلى التطورات الإيحابية المحلية و الدولية العديدة و تأكيد الحكومة .السودانية للوصول لهذا الهدف .

و قال السفير حسن حامد الناطق الرسمي باسم الوفد في تصريح ل(سونا) أن الوفد قد حضر إلى مقر التفاوض في هذه الجولة تحت ظروف محلية و إقليمية و دولية جديدة و تأكيد واضح بأن الحكومة السودانية مصممة في هذه الجولة على الوصول للسلام. من خلال وقف العدائيات الذي يفضي مباشرة و فورا للوقف الدائم لإطلاق النار و الترتيبات الأمنية التي من شأنها المساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية و حرية الحركة وصولا لسلام دائم في المنطقتين.

و أشار إلى أن وفد الحكومة وصل أمس للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بقيادة مساعد رئيس الجمهورية رئيس الوفد الذي أكد في لقائه بوفد الوساطة الإفريقية عزم و تأكيد حكومة السودان على الوصول لاتفاق سلام. و أشار في تصريح ل(سونا) إلى أن هذا التأكيد يأتي من منطلق أنه من حيث المبدأ هناك اتفاق بين الطرفين بأن هذه الجولة هي استكمال للجولة السابقة : أي استئناف التفاوض من حيث وقف الطرفان و أن الجانبين قد توصلا في المرة السابقة إلى شوط بعيد يفوق 85%على المسودة المشتركة .

وأبان أن ما أسماه "سلسلة من المعطيات و التطورات الإيجابية تجعلنا نرى أن هناك فرصة يجب ألا تضيع و أن تكون هذه الجولة هي جولة الختام فيما يتعلق بوقف العدائيات الذى يفضي مباشرة و فورا للوقف الدائم لإطلاق النار و الترتيبات الأمنية في المنطقتين".

و كان فريق الوساطة قد اجتمع بالوفد الحكومي أولا ثم اجتمع بوفد الحركة في مقر التفاوض كل على حدة استعدادا للاجتماع المشترك المزمع عقده مساء اليوم في وجود الوساطة بقيادة تابو مبيكي .

وتشير (سونا) إلى أن وفد التفاوض قد وصل إلى أديس أبابا مساء الأمس بقيادة مساعد رئيس الجمهورية، و عضوية الاستاذ بشارة جمعة أرو وزير الثروة الحيوانية و السمكية، و الفريق أول عماد الدين عدوي رئيس الأركان المشتركة، و السيدة عوضية الباشا وزير الرعاية بولاية جنوب كردفان، و دكتور أحمد محمد آدم المفوض العام للعون الإنساني و السيد عبد الرحمن أبو مدين عضو المجلس الوطني و السيد استيفن ميسي دنيا قرش معتمد بولاية النيل الأزرق والسيد الهادي اندو مرفعين عضو المجلس الوطني، و ممثلين للاستخبارات العسكرية و جهاز الأمن و الاستخبارات الوطني .



