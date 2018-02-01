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أخبار محلية - سياسية

بدرية سليمان ونظيرها المصري يدعوان إلى ضرورة بناء علاقات قوية بعيداً عن الشد والجذب الإعلامي

التاريخ : 01-02-2018 - 03:49:00 مساءً
الخرطوم 1-2-2018م (سونا) - التقت د.كتورة بدرية سليمان نائب رئيس المجلس الوطني خلال زيارتها لجمهورية مصر العربية بنظيرها نائب رئس مجلس الشعب المصري؛ بمقر البرلمان المصري بحضور القائم بالأعمال بسفارة السودان بالقاهرة دكتور عبد الحميد البشرى. تناول اللقاء مجمل الأوضاع في البلدين والعلاقات المصرية السودانية وسبل دعمها.
وقد شدد الطرفان على ضرورة بناء علاقات قوية بين البلدين بعيدا عن الشد والجذب الإعلامي والابتعاد عن ما يشعل الخلافات بين البلدين.
ودعا الجانبان إلى أهمية وضع أسس وقوانين تنظم العلاقة بين البلدين وأن لا يُترك الأمر لوسائل الإعلام في البلدين .
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