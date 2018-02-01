والي كسلا يؤكد اهتمام الولاية بالاستثمار وتشجيعها للمستثمرين

كسلا 1-2-2018م/ (سونا) - بحث والي ولاية كسلا الأستاذ آدم جماع آدم لدى لقائه بالوفد المشترك لشركتي اكالا لصادرات الأقطان برئاسة باخت علوي اكلا المدير العام للشركة وشركة تاج اللؤلؤء للأنشطة المتعددة برئاسة عبادي البارودي بحضور مفوض عام الاستثمار بالولاية عفاف عوض، بحث إماكانية دخول الشركتين للاستثمار بالولاية في المجال الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، إلى جانب الاستثمار في مجال الزراعة البستانية. وأوضح ممثلو الشركتين أن الهدف من زيارة الولاية التعرف على إمكانيات الولاية في المجال الزراعي خاصة مشروع دلتا القاش واستهداف المحاصيل النقدية، مشيرين لجاهزية الشركتين لتوفير التمويل اللازم لكافة الأعمال، إلى جانب الدخول في إنتاج الفحم النباتي للصادر من خلال إزالة أشجار المسكيت وإمكانية تحويلها إلى منتوجات خشبية باستخدام أحدث الآليات في هذا المجال. وتناولت مفوض الاستثمار بالولاية الميزات التشجيعية التي يمنحها قانون الاستثمار بالولاية للمستثمرين فضلا عن فرص الاستثمار في المجال الزراعي بأنواعه المختلفة . من جانبه أشار والي الولاية إلى الاستثناء الممنوح للولاية من قبل رئيس الجمهورية لإنتاج صادر الفحم، متطرقا للتجربة التي تمت من أحد الشركاء في إزالة المسكيت بمنطقة القاش، داعيا وفد الشركتين للجلوس والتفاكر مع وزارة الزراعة ومفوضية الاستثمار للوصول إلى الرؤية مشتركة، منوها لاهتمام حكومة الولاية بالاستثمار وتشجيعها للمستثمرين للعمل بالولاية وفق القوانين المعدة بالولاية في مجالات الاستثمار .