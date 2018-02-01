ميادة سوارالدهب تؤكد تكامل الجهود مع جهاز المغتربين في التطوير العقاري خدمةً للمغتربين

الخرطوم 1-2-2018(سونا) - أكدت دكتورة ميادة سوار الدهب المعتمد برئاسة الخرطوم ومسئول ملف المغتربين تكامل جهود الولاية وجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج من أجل تحقيق تطلعات المغتربين، مشيرة إلى وضع خطة متكاملة بين الولاية والجهاز والأراضي والإسكان بغرض تقديم قرارات تحفيزية فيما يلي التمويل العقاري خدمة للمغتربين وأسرهم .

وقالت في ورشة العمل حول (التطوير العقاري ونظام البيع على الخارطة ) اليوم بجهاز المغتربين إن الورشة تستكمل الحلقة المفقودة في التطوير والتمويل العقاري، مؤكدة استعداد الولاية بالتنسيق مع الجهاز لوضع حلول جذرية لبعض القضايا، وأضافت أن هناك تطورا كبيرا في تحويلات المغتربين والجهود لتوفير الإسكان .

من جانبه قال دكتور عبد الرحمن سيد أحمد، نائب الأمين العام لجهاز المغتربين إن الورشة تأتي لاستكمال حلقات التمويل العقاري الذي سيفتح الأيام القادمة ولتعم الفائدة على المغتربين بدون نواقص ، مؤكدا حرص الجهاز للحصول على التمويل العقاري لخدمة المغتربين وتوضيح كافة الجوانب من حقوق وواجبات وكيفية التنفيذ .

وأوضح أن الورشة تعكس تجارب الدول حول البيع والنظم والضوابط وكل الإجراءات لخدمة التمويل العقاري ، وقال إن الجهاز يكون متابع ويدعم ويقيم لاستكمال شروط الحماية وضمان حقوق المغتربين لسلامة كل طرف فتح التمويل العقاري .

وتناول دكتور صلاح الدين إدريس الخبير المصرفي التطوير العقاري وأهمية تنظيم ووضع ضوابط التطوير العقاري والبيع على الخارطة، معددا مزايا البيع العقاري والذي سيمكن من إحداث نقلة في هذا المجال، والأمن لجميع الأطراف ومكافحة غسيل الأموال .

وركز على ضرورة توفير السكن بمقاييس عالية للمغتربين وغيرهم وتسليم الوحدات في موعدها وحسب التكلفة والجودة المتفق عليها حفظاً لحقوق جيع الأطراف ، وقال إن كل هذه الجهود تسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي واستدامة التطور والارتقاء المعيشي .

