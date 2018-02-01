البشير يلتقى بمساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد

الخرطوم 1-2-2018 م( سونا) - التقى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بمساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد .

وأوضح مساعد رئيس الجمهورية في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول جولة المفاوضات التي بدأت بأديس أبابا كخطوة أساسية لإحلال السلام بالبلاد وأهمية تضافر الجهود في هذا الصدد لاستكمال العملية السلمية عبر خطوات أُخر .

واشار في تصريحات صحفية إلى أن اللقاء أمن على أهمية المجلس الأعلى للسلام في توسيع المشاركة لتعزيز السلام والاستقرار بالبلاد .

وفي سياق آخر أبان مساعد رئيس الجمهورية أن رئيس الجمهورية اطمأن خلال اللقاء على مجمل الأوضاع بشرق البلاد وسير تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات التي ينفذها صندوق إعمار الشرق .

