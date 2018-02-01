600 شركة من 100 دولة يشاركون في المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية في أبوظبي

أبوظبي 1-2-2018م/ وام / اكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة ان المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية الذي يينعقد الاثنين المقبل فى ابوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة يشكل منصة مثالية لمد جسور التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.

واضافت معاليها خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته اللجنة المنظمة للمنتدى اليوم بدائرة التنمية الاقتصادية فى ابوظبي ان المنتدى سيناقش الرؤى والاستراتيجيات الرامية إلى ادخال عنصر الابتكار إلى معادلة الأمن الغذائي المستقبلي والانتاج الزراعي، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في تنويع مصادر الغذاء، وزيادة الانتاجية، والوقوف على احتياجات القطاع الخاص الذي يعد أحد أهم ركائز الأمن الغذائي.

واضافت معالي مريم المهيري مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي ان المنتدى يهدف إلى ايجاد المقاربات العملية الهادفة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي، ما يساهم بشكل مباشر في ضمان توفير الغذاء المستدام للأجيال القادمة.

حضر المؤتمر الصحفي سعادة سعيد البحري العامري، مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية؛ وسعادة خليفة العلي، مدير عام مركز الأمن الغذائي-أبوظبي، والمهندس ثامر راشد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى والسيد أحمد الغامدي رئيس الجمعية العربية لتربية النحل .

