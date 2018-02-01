إنطلاق مؤتمر دبي العالمي للسكر 4 فبراير



دبي 1-2-2018م/وام/ تستضيف دبي اعمال "مؤتمر "دبي العالمي للسكر" بدورته الثالثة خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير الحالي بحضور نخبة عالمية وإقليمية .

ويشارك بالمؤتمر جمال الغرير العضو المنتدب لشركة "الخليج للسكر" و جاكوب روبنز الرئيس التنفيذي لشركة "إميترا" ومئات من مسؤولي الشركات العاملة في صناعة السكر حول العالم.

وقال الغرير أن المؤتمر يشهد جلسات حوارية و نقاشية حول العديد من المواضيع المتعلقة بصناعة و تجارة السكر في الأسواق الإقليمية والعالمية .

وأشار إلى أن مدينة دبي باتت من أهم مراكز صناعة و تجارة السكر في المنطقة و العالم مما أهلها لاستقطاب مؤتمر "دبي للسكر" أحد أهم المؤتمرات في هذا المجال والذي يحظى بمشاركة نحو 700 مسؤول وصاحب قرار من أقطاب الصناعة من 60 دولة حول العالم.

أضاف الغرير :أن عالم صناعة السكر في حالة تغير مستمر حيث أن التأثيرات الرئيسة لهذه الصناعة تتمحور حول الهند والاتحاد الأوروبي والبرازيل والصين وتايلاند وباكستان والمكسيك و روسيا .

يشار إلى أن حجم إنتاج مصفاة التكرير التابعة لشركة "الخليج للسكر" في دبي بلغ نحو 1,8 مليون طن من السكر الأبيض المكرر للعام 2017 فيما تتمتع الشركة بحصة 60% من سوق السكر بدول مجلس التعاون الخليجي .

ف ع