اختتام معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018 بدبي

دبي 1-2-2018م ( وام ) - شهدت فعاليات اليوم الختامي لمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2018- أضخم ملتقى للمتخصصين في الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - تقديم 68 جلسة علمية وتدريبية استهدفت تزويد المختصين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية والموفدين بأدوات علمية وعملية متطورة يمكن تطبيقها كل في مجاله.

وشهد المعرض إبرام العديد من الاتفاقيات المحلية والاقليمية العالمية مع أبرز الجهات والشركات المختصة بالقطاع الطبي والتي بلغ عددها أكثر من 4200 شركة.

وشارك في جلسات التدريب التي عقدت خلال هذا الحدث نخبة الخبراء والأطباء والمختصين وشركات الأجهزة الطبية حيث ركزت على الأساليب المتقدمة لاستخدام أحدث الأجهزة في مختلف التخصصات بما في ذلك طب الأسنان التجميلي والتحفظي وإدارة مخاطر غرفة الجراحة والموجات فوق الصوتية والمناظير وإدارة الأدوية والعلاج بالبروتونات وطب القلب التدخلي والتصوير بالدمج والواقع المعزز وغيرها.

كما تضمنت فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام تنظيم عدد من المؤتمرات المعتمدة للتعليم الطبي المستمر والتي استهدفت الارتقاء بالعاملين في المجال الطبي والنهوض بكفاءتهم ومهارتهم ومعرفتهم في مختلف تخصصاتهم.

ويشهد هذا الحدث تطورا ملحوظا كل عام حيث بات مركزا مهما للمعرفة وتبادل الخبرات في المجال الطبي وتسليط الضوء على التطورات والأبحاث والتقنيات الجديدة لتعزيز معرفة المشاركين وإعدادهم بشكل أفضل.

واستعرضت الشركات العارضة من كافة أنحاء العالم عددا من المنتجات المتطورة الحديثة بما فيها روبوت جراحي موجه بالصور في الوقت الفعلي من جامعة "جونز هوبكينز" بالولايات المتحدة الأمريكية والذي تم استخدامه لتركيب مسامير في العمود الفقري لأحد المرضى ونظام الواقع المعزز الذي طورته شركة "نوفاراد" وأول نظام روبوت في العالم للتصوير الحراري للثدي من انتاج شركة "كيورا" وأول جهاز فحص بالأشعة المقطعية مزود بالذكاء الاصطناعي من انتاج "سيمنز هيلثنيرز" وغيرها من المنتجات الطبية المتطورة.

ويشهد هذا الحدث - الذي استضاف هذا العام نحو 100 ألف مشارك وزائر من أكثر من 150 دولة حول العالم - تطورا كبيرا عاما بعد عام من حيث الحجم والمشاركة ويعكس رؤية دولة الإمارات 2021 الرامية إلى تنفيذ منظومة عالمية للرعاية الصحية واستضافة نخبة من الخبراء الرواد عالميا في المجال الطبي ومجموعة من أكثر شركات الرعاية الصحية ابتكارا.