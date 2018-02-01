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أخبار محلية - اقتصادية

هيئة سكك الحديد تؤكد تدارك الخلل الذي حدث لقطار ولاية الجزيرة

التاريخ : 01-02-2018 - 04:14:00 مساءً
الخرطوم في1 -2 -2018م (سونا) - قدمت هيئة سكك حديد السودان لجمهورها اليوم الاعتذار بسبب التأخير الذي حدث اليوم لقطار الجزيرة المتحرك من الخرطوم إلى مدينة ود مدني، وذلك لحدوث خلل في قطيب الخط بين الخرطوم والشجرة .
وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم إن سبب الخلل هو مرور آليات ثقيلة على الخط مما أدى لخروج جزئي لعجل القطار عن الخط الحديدي، وقد تمت معالجة الأمر فورا، وتحرك القطار إلى مدينة ودمدني.
وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل فريق فورى لعمل صيانة كاملة في منطقة مرور الآليات الثقيلة تنتهي اليوم وأن تسيير قطارات ركاب ولاية الجزيرة في موعدها اليومي كالمعتاد .
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