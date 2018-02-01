تشريعي الخرطوم يستمع لوزير الزراعة والثروة الحيوانية



الخرطوم 1-2-2018م (سونا) - استمع المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسته اليوم برئاسة المهندس صديق علي الشيخ رئيس المجلس إلى رد وزير الزراعة والثروة الحيوانية د.عمر عبد الوهاب حول السؤال المقدم من عضو المجلس عجيب الهادي بعدم تنفيذ توجيهات السيد الوالي ببداية العمل عبر لجنة الأراضي الزراعية لتقنين الحقوق التأريخية لأهالي الريف في الأراضي الزراعية.

و أكد وزير الزراعة انتهاء العمل المساحي لتخريط الأراضي والتأمين على تقسيم الأراضي بنسبة 50% لكل من الأهالي والحكومة، كاشفا عن اجتماعات مع الأجهزة الفنية والمعتمدين ببداية العمل في تقنين الأراضي الزراعية التأريخية للأهالى على أن ينتهي العمل في شهر يوليو من العام الحالي، مبينا رفع التوصيات للسيد الوالي بنزع الأراضي سارية الإجارة والتي لم تستثمر بعد، إلى جانب رفع توصيات بشأن جمعيات الأهالي لحفظ حقوقهم التأريخية.

كما استمع المجلس لرد وزير التخطيط العمراني .د. جمال محمود حول السؤال المقدم من عضو المجلس عجيب الهادي والخاص بتقنين الحيازات والحقوق التاريخية لأهالي الريف وبطء العمل في تخطيط قرى الريف، حيث أعلن وزير التخطيط العمراني عن حصر القرى الظاهرة في الخارطة الجوية للعام 2001 وبداية العمل في تخطيط القرى التاريخية، مبينا اكتمال العمل بـ 80 قرية وتسليمهم شهادات بحث وأخرى في إطار الإجراءات النهائية، مشيرا إلى إصدار القرارات التخطيطية للعديد من القرى التاريخية وتحديد حرماتها.

ف ع



