محافظ بنك السودان المركزي يؤكد على متانة العلاقات السودانية الإماراتية



الخرطوم1-2-2018م(سونا) - أكد حازم عبد القادر أحمد محافظ بنك السودان المركزي على متانة العلاقات السودانية الإماراتية وعمقها لمصلحة شعبي البلدين .

وأشار سيادته خلال اللقاء الذي تم بمكتبه ببنك السودان المركزي بالسفير الإماراتي السيد/ حمد محمد الجنيبي، إلى سعي الدولة إلى تطوير هذه العلاقات وتكاملها والوصول بها إلى مرحلة العلاقات الاستراتيجية .

كما أشار المحافظ إلى استمرار بنك السودان المركزي فى التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بدولة الإمارات لتذليل كافة العقبات وتشجيع تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى السودان خاصة في مجال العمل المصرفي والمالي .

من جانبه أكد السفير الإماراتي على تميز العلاقات مع السودان، وأنهم يولون الاستثمار في السودان أهمية قصوى للفرص الكبيرة التي يتمتع بها السودان في كافة المجالات وأكد على تعاون الجهات ذات الصلة لمجابهة التحديات التي تواجهها .

ف ع