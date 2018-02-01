محافظ (المركزي) يلتقى بالمدير القطري الجديد للبنك الإفريقي للتنمية بالسودان



الخرطوم1-2-2018م(سونا) - في إطار العلاقات المتميزة لبنك السودان المركزي مع البنك الإفريقي للتنمية التقى محافظ بنك السودان المركزي بالمحافظ المناوب للسودان بالبنك Raubil Durowoj المدير القطري الجديد للبنك بالسودان، وقد تطرق اللقاء إلى تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الطرفين كما ناقش سير المشروعات القائمة الآن خاصة مشروع بناء القدرات المالية العامة الممول عبر منحة من البنك الإفريقي والذي يحتوي على مكونات تلي البنك المركزي منها نظام متابعة وإدارة الدين الخارجي الـــDAMFAS ومشروع درء الكوارث DRC . كما دعى البنك إلى توفير التسهيلات للقطاع الخاص السوداني لتمويل المشروعات الإنتاجية عبر نوافذ البنك المخصصة لذلك .

وأمن المحافظ خلال اللقاء على استعداد البنك المركزي لاستمرار وتطوير التعاون القائم وتوفير فرص تدريبية لمنسوبي البنك المركزي عبر الدعم الفني وورش العمل .

كما ناقش اللقاء الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه البنك الإفريقي في دعم جهود السودان للحصول على الإعفاء من الديون الخارجية عبر المبادرات الدولية لإعفاء الديون مثل الــHIPC وذلك في أعقاب رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد .

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