مجلس وزراء حكومة ولاية القضارف يقف على رؤية وزارة الثروة الحيوانية بإعادة تأهيل محجر الشوال

القضارف 1-2-2018م (سونا) - وقف مجلس وزراء حكومة ولاية القضارف في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة المهندس ميرغني صالح سيد أحمد وقف على رؤية وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الخاصة بإعادة، تأهيل محجر الشوال وإكمال النواقص توطئة لتصدير الإبل. وأوضح الأستاذ بشير حماد إبر اهيم الناطق الرسمي باسم حكومة التوافق الولاية أن الاجتماع استمع إلى تقرير من وزير المالية حول سير برنامج تخفيف أعباء المعيشة إضافة لاستعداد وزارة التربية والتعليم لإعداد، التقويم الدراسي للعام القادم. ووقف المجلس على أداء وزارتي التخطيط العمراني والتربية والتعليم بجانب مذكرة معتمد المفازة حول (((م بع))) الطندبة وتوصيل كهربا الشرق لبعض القرى، إضافة للمكاسب التي تعود من خلال راديو المجتمع للشريط الحدودي على وصول مجموعة سباق الدراجات العالمي للقضارف القادمة من القاهرة في طريقهم إلى كيب تاون بجنوب إفريقيا الأمر الذي يعزز التسامح والاستقرار بالسودان إضافة للتعرف على ورشة قانون ومكافحة الإتجار بالبشر التي نظمتها وزارة الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والتزام المنظمة بحفر آبار بمنطقتي اللكدد والقلابات الحدودية فضلا عن إنفاذ الاجتماع الأول لمجلس المسئولية المجتمعية في العام 2018 وما حملته من بشريات .

