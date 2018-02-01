فعاليات محلية سواكن تعلن استعدادها التام لدعم النفرة القومية لإعادة بناء وتعمير جزيرة سواكن



بورتسودان - 1-2-2018 / (سونا ) - أعلنت فعاليات محلية سواكن بولاية البحر الأحمر استعدادها التام

لدعم النفرة القومية لإعادة بناء وتعمير جزيرة سواكن التاريخية، وإسناد جهود حكومة الولاية في هذا المجال.

جاء ذلك في اللقاء التفاكري الذي انعقد بقاعة الأمير عثمان دقنة بميناء سواكن، وخاطب اللقاء والي البحر الأحمر الأستاذ علي احمد حامد معلنا انطلاقة النفرة تحت شعار { سنعيدها سيرتها الأولى } مبيناً أن إعادة تعمير جزيرة سواكن يأتي في إطار الاتفاق الذي تم خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مؤخرا للسودان، وأكد الوالي التزام حكومة الولاية بتنفيذ مايلي الولاية في هذا الجانب، مشيدا بتجاوب مجتمع سواكن مع النفرة، كما تحدث في اللقاء الأستاذ خالد سعدان معتمد محلية سواكن، موضحاً أهمية النفرة في جعل مدينة سواكن مقصدا سياحيا يسهم في تطوير قطاع السياحة بالبحر الأحمر، بالإضافة الى تحقيق الأبعاد الاقتصادية والتاريخية لمدينة سواكن .

ف ع

