اتفاق لإنشاء محفظة بـ( 500) مليون دولار لتمويل قطاع التمويل الأصغر بالسودان



الخرطوم-1-2-2018(سونا) - اتفق بنك السودان المركزي وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة على توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محفظة في حدود 500 مليون دولار لتمويل قطاع التمويل الأصغر بالسودان .

وأشار محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر - لدى لقائه اليوم مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وليد الوهيب؛ والوفد المرافق له - إلى سعي البنك المركزي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة للبحث عن مصادر حديثة ومتنوعة لتوفير التمويل لقطاع التمويل الأصغر حتى يقوم بدوره في تمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة.

ف ع

