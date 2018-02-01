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أخبار محلية - اقتصادية

اتفاق لإنشاء محفظة بـ( 500) مليون دولار لتمويل قطاع التمويل الأصغر بالسودان

التاريخ : 01-02-2018 - 05:07:00 مساءً

الخرطوم-1-2-2018(سونا) - اتفق بنك السودان المركزي وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة على توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محفظة في حدود 500 مليون دولار لتمويل قطاع التمويل الأصغر بالسودان .
وأشار محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر - لدى لقائه اليوم مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وليد الوهيب؛ والوفد المرافق له - إلى سعي البنك المركزي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة للبحث عن مصادر حديثة ومتنوعة لتوفير التمويل لقطاع التمويل الأصغر حتى يقوم بدوره في تمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة.
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