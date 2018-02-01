وزارة النفط والغاز تسعى لزيادة الإنتاج النفطي من الحقول



الخرطوم 01-02-2018م (سونا) - كشف وزير النفط والغاز د. عبد الرحمن عثمان عن تدابير تستهدف زيادة الإنتاج النفطي من الحقول، وصفها بالخطة الطموحة وذلك من الحقول الكائنة في هجليج والراوات ، مشيرا إلى حفر عدد من الآبار الاستكشافية والتطويرية.

جاء ذلك لدى مخاطبته العاملين بالمؤسسة السودانية للنفط في يوم الخدمة العامة بحضور وزير الدولة المهندس سعد الدين حسين البشرى وقيادات الوزارة وشركات البترول، والذي أقامته إدارة الشئون الإدارية بالمؤسسة تحت شعار الإصلاح سبيل النجاح.

ودعا الوزير العاملين إلى رفع الهمة، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج النفطي هي المخرج للحد من الاستيراد، وأشاد بجهود العاملين في حقل ( 2B ) في دفع إنتاجية الحقل إضافة إلى زيادة الاحتياطي في حقل الراوات، مشيرا إلى تحديات القطاع في التمويل في طريقها إلى الحل، وقال إن نصيب السودان من النفط المنتج قد زاد، وأن أي زيادة من الإنتاج تحد من من تنامي ديون الشركاء.

واستمع العاملون إلى تنوير من إدارة حقل ( 2B ) عن موقف الإنتاج في الحقل، وكشف المهندس فضل عبد الله مدير الشركة عن خطة لزيادة الإنتاج وإضافة خمسة آلاف برميل إضافي خلال العام 2018 إضافة إلى جهود لزيادة الاحتياطي النفطي من الحقل بزيادة الاستكشافات.

فيما أوضح مدير شركة الراوات المهندس فهمي عبد الله عن اكتمال حفر آبار تطويرية خلال الربع الاول من العام الجاري، مشيرا إلى توقعات بإنتاج جيد، ,ومؤكدا ان المؤشرات توضح نوع الخام الجيد حسب الاستكشافات الأولية التي تجري لنوعية الخام في الحقل .

ط ي / ف ع