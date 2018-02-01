ارتفاع معظم بورصات الخليج لكن سهم معادن السعودية يهبط بفعل خسارة مفاجئة



دبي 01-02-2018م (رويترز) - ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في معظمها يوم الخميس، لكن سهم التعدين العربية السعودية (معادن) هبط بفعل خسارة مفاجئة في الربع الأخير من العام الماضي.



وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة مع تفوق الأسهم الرابحة على الأسهم الخاسرة بواقع 100 إلى 76. وهبط سهم معادن 4.9 بالمئة إلى 53.80 ريال في أقوى تداول له منذ نوفمبر.



وسجلت معادن صافي ربح بلغ 714.84 مليون ريال (190.6 مليون دولار) في 2017، مقابل خسارة قدرها 10.74 مليون دولار في 2016. ولم تعلن الشركة النتائج المالية للربع الأخير من العام الماضي، لكن حسابات رويترز أظهرت أنها سجلت خسارة فصلية بلغت 104.74 مليون ريال مقابل ربح قدره 15.67 مليون ريال قبل عام.



واستمر التداول قويا ونشطا في أسهم شركات الأسمنت بعد تقرير إعلامي في وقت سابق من الأسبوع بأن الحكومة بدأت ترسية العقود في مشروعها الضخم لبناء مدينة الأعمال نيوم بشمال غرب المملكة.



وصعد سهم أسمنت تبوك، التي تقع بالقرب من موقع نيوم، 1.7 في المئة، بينما ارتفع سهم تبوك للتنمية الزراعية، وهي قريبة أيضا من المشروع، واحدا بالمئة في أكثف تداول له في شهر.



وزاد مؤشر سوق دبي 0.5 بالمئة مع صعود سهم الخليج للملاحة، الذي كان يجري تداوله عند أدنى مستوياته في 18 شهرا، 7.9 في المئة بعدما قالت الشركة إنها عينت مدير مشتركا لسجل الاكتتاب لزيادة رأسمالها إلى مليار درهم (272 مليون دولار) من خلال إصدار حقوق هذه الشهر.



وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 بالمئة. وزاد مؤشر بورصة قطر 0.03 في المئة مع صعود سهم البنك التجاري القطري 1.6 بالمئة، بعدما قال الرئيس التنفيذي إن المصرف سيضخ المزيد من الأموال في تركيا للاستفادة من العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية..زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 7656 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 0.5 في المئة إلى 3412 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 4614 نقطة.

قطر.. زاد المؤشر 0.03 في المئة إلى 9207 نقاط.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 15089 نقطة.

الكويت.. نزل المؤشر 0.04 في المئة إلى 6685 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.5 في المئة إلى 1358 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 5035 نقطة.



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