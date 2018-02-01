السفير البريطاني يعرب عن أمله في أن تحقق مفاوضات أديس سلاما دائما في المنطقتين

الخرطوم 1 - 2 - 2018 م ( سونا ) - التقى نائب رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان حسيب نهار حماد؛ بمكتبه اليوم السفير البريطاني بالسودان مايكل ارون؛ وبحث اللقاء التطورات التى تشهدها الساحة السياسية من قضايا اقتصادية وسياسية؛ باعتبارها واحدة من القضايا الأساسية التي تمثل صمام أمان لحقوق الإنسان في السودان.

و قال نائب رئيس المفوضية - في تصريحات صحفية - إن لقاءه مع السفير البريطاني كان في إطار سلسلة لقاءات المفوضية مع السلك الدبلوماسي المعتمدين في السودان؛ وأوضح أنه أكد للسفير استقلالية المفوضية، وأنها ترتكز على مرتكزات حقيقية تمثل دعامة لها؛ بجانب القضايا المتعلقة بشراكاتها المحلية والإقليمية والدولية؛ فضلا عن أن لها مرجعيات تمثل سندا قويا لحقوق الإنسان في السودان.

وأوضح حبيب أن اللقاء تطرق - أيضا - الى المفاوضات الجارية الآن بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال باديس أبابا، مؤكدا ضرورة وأهمية إحلال السلام والوصول الى اتفاق؛ باعتبار أن السلام مهم جدا لممارسة حقوق الإنسان، لافتا الى أن جدية وإرادة الدولة القوية في تحقيق سلام شامل يمثل دعامة حقيقية لنجاح هذه المفاوضات.

وقال: " لابد للمجتمع الدولي أن يكون له سبق السهم في دفع العملية السلمية، وبريطانيا واحدة من تلك الدول لعلاقتها التاريخية مع السودان.

من جانبه أعرب السفير البريطاني مايكل ارون عن سعادته بهذا اللقاء، وقال: إنه اجتماع جيد ومفيد، تحدثنا فيه عن قضايا حقوق الإنسان في السودان، وأضاف؛ نحن نستشعر جهود المفوضية ودورها المهم في المجتمع السوداني، وقال تحدثنا عن السلام في السودان والذي أحرز تقدما حقيقيا وستكون سنه 2018 م سنة سلام، معربا عن أمله في أن تحقق مفاوضات أديس أبابا بين وفد الحكومة وقطاع الشمال اتفاقية سلام دائم في المنطقتين.

وأشاد السفير البريطاني بعملية جمع السلاح في السودان، وقال: إنها كانت ناجحة نفذت دون عنف، مشيرا الى أنه سيكون هناك تنسيق وتعاون بين سفارته والمفوضية خلال هذه السنة في مجال التدريب وبناء قدرات منسوبيها.

