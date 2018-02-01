تشريعي الخرطوم يستمع الى وزير الصحة بالولاية حول ضبط أطباء مزيفين

الخرطوم 1/2/2018 (سونا) - استمع المجلس التشريعي لولاية الخرطوم - في جلسته اليوم برئاسة المهندس صديق محمد الشيخ رئيس المجلس - إلى رد وزير الصحة؛ بروفيسور مأمون حميدة حول السؤال المقدم من عضو المجلس عجيب الهادي حول ضبط العديد من الأطباء المزيفين الذين يمارسون مهنة الطب من غير ترخيص والإجراءات التى قامت بها الوزارة حيال ذلك.

و أكد حميدة اهتمام وزارته بصحة وسلامة مواطني الولاية، كاشفا عن تكوين آلية لتنفيذ قانون المؤسسات العلاجية الخاصة وضبط المخالفات؛ ومنتحلي صفة الكوادر الطبية، مبينا قيام الوزارة بالعديد من الحملات التي استهدفت العيادات ومراكز التداوي بالأعشاب، وضبط العديد من المخالفات ورفعها للجهات المختصة. وطالب حميدة بضرورة تخصيص شرطة ونيابة ومحكمة خاصة بالصحة وزيادة الإمكانيات المادية لضمان استمرار حملات الرقابة.

ومن جانبهم شدد أعضاء المجلس على أهمية سن التشريعات والقوانين التي من شأنها المحافظة على صحة وسلامة المواطنين ووضع العقوبات الرادعة للمتلاعبين بصحة المواطن.

