وفدا التفاوض يرفعان مقترحاتهما ورؤاهما حول نقاط الاختلاف إلى الآلية الأفريقية

أديس ابابا فى 1/2/2018 (موفد سونا ) - رفع الجانبان فى مباحثات السلام الجارية الآن بالعاصمة الأثيوبية ، أديس ابابا؛ بين وفد حكومة السودان ووفد الحركة الشعبية قطاع الشمال مقترحاتهما حول جدول الأعمال ورؤاهما حول نقاط الاختلاف فى الجولات السابقة الى الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لمواءمتها ثم ترفع في وثيقة واحدة .

و قال السفير حسن حامد؛ الناطق الرسمي باسم الوفد في تصريح لـ(سونا) إن رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى تابو امبيكي؛ والذى رحب باستئناف التفاوض بين الجانبين عقب توقف طويل؛ قد تسلم رؤية كل جانب حول جدول الأعمال وكيفية تخطي نقاط الاختلاف التى اختتمت عليها الجولة السابقة.

وأوضح سيادته أن الطرفين قدما كل من منظوره كيفية المضي قدما فى التفاوض، وأن الوساطة الأفريقية ستقوم بدراسة المقترحين والمواءمة بينهما، وستطرح هذا الأمر فى ورقة واحدة، تطرح يوم غد الجمعة؛ على الطرفين فى اجتماع من المتوقع أن يلتئم عند العاشرة صباحا.

وكان الوفدان قد التقيا فى جلسة واحدة مباشرة بينهما فى حضور الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس امبيكي.

وتوقع السفير أن تأتي الوساطة بطرح موحد يحدد كيفية تجاوز نقاط التباعد التي اختلف الوفدان حولها سابقا وهي الجولة الثالثة عشرة والجولة الحالية هي الجولة الرابعة عشرة بين الطرفين.

