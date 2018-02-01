نائب والي جنوب كردفان يدعو طرفي التفاوض إلى التعجيل بتوقيع اتفاقية السلام

تلودي 1/2/2018(سونا) - دعا نائب والي جنوب كردفان؛ وزير التخطيط العمراني والموارد المائية؛ الدكتور بابكر أحمد بابكر؛ طرفي التفاوض إلى التعجيل بتوقيع اتفاقية السلام، وأكد حرص الحكومة وجديتها في الوصول إلى السلام المستدام من أجل التفرغ لقضايا التنمية والإعمار>

وقال - لدى مخاطبته اليوم حشدا جماهيريا بميدان الحرية بتلودي بمناسبة احتفالات المحلية بالذكرى (62) لاستقلال السودان؛ وتخليدا لذكرى البطل عبدالفضيل الماظ. - على الحركة الشعبية شمال؛ بقيادة الحلو على إعلانها لوقف العدائيات لأربعة أشهر قادمة. قال يجب أن تكون مفاوضات السبت هي الفاصلة.

وأضاف أن الاحتفال بالذكرى (62) يعني السلام، وأن هذا التدافع الجماهيري والاحتفال الكبير دلالة واضحة على تعافي تلودي ووحدة صفها تجاه برامج الحكومة ومشروعات التنمية، وإنها عادت إلى سيرتها الأولى لقيادة الآخرين نحو عمل الخير ومصلحة البلد، ونبه إلى أن الحرب تسببت في الدمار والخراب وتعطيل وتأخير مشروعات التنمية بالولاية.

وأكد نائب الوالي التزام حكومة الولاية باستكمال مشروعات التنمية بالقطاع الشرقي خاصة فيما يلي الطريق الدائري وكهرباء الخط الدائري، وتأهيل شبكتي المياه والكهرباء بمدينة تلودي خلال الأيام القادمة.

وأعلن مواصلة عمليات الردميات في الطريق الرابط بين تلودي والليري بواسطة آليات الوحدة الهندسية التابعة لوزارة التخطيط العمراني الولائية .

وامتدح سيادته؛ في هذا الجانب؛ جهود ودور شركتي السنط والجنيد للتعدين؛ على التزامهما بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي بتلودي بتأهيل المستشفى ومسجد المدينة وردم الطرق الداخلية والرابطة بين تلودي - الليري وتالودي - قدير إضافة إلى توفير الإجلاس لمدارس الأساس والثانوي، وعدد من محطات المياه؛ بجانب تأكيد التزامها بأي مشروعات يطلبها المجتمع.

وفي السياق؛ أوضح العميد الركن مهدي الأمين كبه، معتمد محلية تلودي أن احتفال مواطني المحلية بالاستقلال له طعم خاص ودلالة على معاني التضحية والفداء والوطنية.

وقال إن تلودي قاومت الاستعمار بخيرة أبنائها وأبطالها، في إشارة إلى عبدالفضيل الماظ وأنها احتضنت المهدية، ومنها انطلقت شرارة الاستقلال التي حرقت المستعمر.

وثمن جهود شركتي السنط والجنيد للتعدين في إنجاح فعاليات الاحتفال والمشاركة الفاعلة في عمليات المسؤولية المجتمعية الجارية في المستشفى وصيانة المسجد العتيق ومدارس الأساس والثانوي وتأهيل الطرق الداخلية .

وأعلن عن التزامها بتأهيل الطريق من تلودي حتى كالوقي؛ قبل خريف العام المقبل، وتوفير المسؤولية المجتمعية التي أصبحت واقعا. معربا عن أمله في أن تستكمل مشروعات الكهرباء والمياه حتى ينعم بهما مواطن المحلية .

جدير بالذكر أن نائب الوالي ووفده وجدا استقبالا رسميا بمطار المدينة، وتلقى تحية طابور الشرف برئاسة اللواء (56) مشاه وافتتح - على هامش الزيارة - مباني شعبة استخبارات اللواء 56 مشاة، وقيادة المدفعية ومعرض تنمية المرأة بالمحلية.

