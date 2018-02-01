قرار وشيك بتنفيذ مشروع التمويل العقاري للمغتربين

الخرطوم 01-02-2018م (سونا) - بشر الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، كرار التهامي، بقرب صدور قرار البدء في تنفيذ مشروع التمويل العقاري للمغتربين من قبل البنك المركزي، مؤكداً حرصهم والجهات ذات الصلة على تنفيذ المشروع حتى لا تضيع الفرصة على المغتربين.



وأوضح التهامي - خلال مخاطبته ورشة التطوير العقاري ونظام البيع على الخارطة، والتي قدمها الخبير المصرفي بالمملكة العربية السعودية، صلاح إدريس محمد، بحضور مسؤولة ملف المغتربين بالخرطوم، ميادة سوار الذهب - أوضح أن الفكرة تحتاج إلى عين ناقدة بما يتواءم مع التشريعات السودانية ومن ثم تعميمها على ولايات السودان المختلفة.



وأضاف "أنها محاولة لاختراق جدار العقبات التي واجهت هذا الشأن في مراحله المختلفة، لإحداث الحراك المطلوب في الاقتصاد السوداني وتلبية احتياجات المغتربين من الإسكان".



وأكدت معتمدة شؤون الرئاسة، ميادة سوار الذهب، مسؤولة ملف المغتربين بالولاية، أنه آن الأوان لأن تجد كافة قضايا المغتربين - بما فيها الإسكان - الحلول الجذرية لها.



وأوضحت أن هناك تطورات كبيرة حدثت في ملف المغتربين، كان أساسها اهتمام الدولة والولاية بهذه الشريحة، كاشفة عن اعتزام حكومة الولاية إصدار حزمة من القرارات التحفيزية التي ستكون بمثابة نقاط فارقة في شأن مغتربي ولاية الخرطوم.



وفي السياق نوه الخبير المصرفي، صلاح إدريس - عبر الورقة التي قدمها خلال الورشة - لميزات التطوير العقاري، مبيناً أنه يمثل في المقام الأول نقلة نوعية في مجال الإسكان المنضبط، وإسهامه في مكافحة جرائم غسل الأموال بما يتوافق مع ما يصبو إليه البنك المركزي في عملية إدارته للسياسات المالية والمصرفية.



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