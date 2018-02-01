وزارة الصناعة تعلن عن حزمة من الإجراءات والمعالجات لمعالجة قضايا قطاع الأسمنت

عطبرة 01-02-2018م ( سونا ) - أعلن وزير الصناعة دكتور موسى محمد كرامة أن وزارته ستبدأ فورا بالاتصال بالجهات المعنية بقضايا قطاع الأسمنت لمعالجة القضايا والمشاكل التي كشفتها جولته على المصانع بولاية نهر النيل.



وجدد كرامة حرص وزارته على تطوير القطاع وتحقيق أعلى إنتاجية وتنشيط الصادر؛ وذلك عبر تقليل التكلفة وزيادة الإنتاج.



وكشف بلال يوسف المبارك وكيل وزارة الصناعة - خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الصناعة بمقر وزارة المالية بالدامر اليوم - كشف عن حزمة من الإجراءات التي أقرتها وزارته؛ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، شملت اتفاقات مع وزارة النفط لحل مشكلة استيراد وقود مصانع الأسمنت من الفحم والفيرنس، وإلغاء شرط تسديد رسوم المحاجر بالعملة الأجنبية وعدم فرض رسوم جديدة على سلعة الأسمنت.



وأكد أن وزارته لن تتساهل في مشكلة الغبار المنبعث، وكشف عن تفاهمات مع ديوان الضرائب بغرض تفعيل قانون محاربة الاحتكار؛ وذلك عبر فتح بيع الأسمنت لكل من يحمل رقما ضريبيا لضبط التوزيع ومنع المضاربات والاحتكار.



وكان وزير الصناعة اختتم زياراته الميدانية بتفقد مصنعي الشمال والسلام بمحلية الدامر، وقف من خلالها على سير العمل والمشاكل والمعوقات التي تعترض صناعة الأسمنت.



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