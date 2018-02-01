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أخبار محلية - اقتصادية

وزير المالية والاقتصاد بجنوب دارفور يوجه بخصم راتب خمسة أيام من جميع العاملين دعماً للدورة المدرسية القومية المقبلة

التاريخ : 01-02-2018 - 09:54:00 مساءً
نيالا 1 - 2 - 2018 ( سونا ) - وجه وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية جنوب دارفور، الأستاذ الحافظ عطا المنان طه الإدارة العامة للخدمة المدنية وديوان الحسابات، بخصم راتب خمسة أيام من كل عامل ابتداء من يناير وحتى مارس القادم موزعة لثلاثة أشهر دعماً للدورة المدرسية القومية المقبلة (28) التى تستضيفها الولاية.
كما وجه بخصم راتب شهر من الدستوريين وأعضاء مجلس الولاية؛ وذلك بناء على موافقة اتحاد العمال بالولاية لدعم الدورة المدرسية 28 المقامة بنيالا نهاية هذا العام .
ووجه وزير المالية بتنفيذ قرار إلغاء الرسم على الدقيق التى أصدره مؤخراً ألغي بموجبه جميع الرسوم الولائية المتعلقة بسلعة الدقيق؛ تنفيذا لقرارات مؤسسة الرئاسة، وسياسات الدولة الرامية الى تخفيف أعباء المعيشة وخفض الأسعار والتوازن الاقتصادي.
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