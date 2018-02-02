اقتصادي يطالب بخضوع قرار التحول للعملة الذهبية لمزيد من الدراسة والتحليل حفاظا على هذه العملة

الخرطوم 2-2 -2018م(سونا) طالب الخبير الاقتصادى استاذ الاقتصاد بالجامعة الوطنية بروفيسور عبد العظيم المهل بخضوع قرارات التحول للعملة الذهبية لمزيد من الدراسة والتحليل بواسطة مهنيين واجهزة متخصصة من داخل او خارج السودان للحفاظ على هذه العملة

واشاد المهل فى تصريح (لسونا) بالفكرة لجهة انها خطوة فى الاتجاه الصحيح لمساهمتها فى حفظ قيمة العملة وتقليل الطلب على الدولار ولكن تطبيق هذه الفكرة قد تصاحبه بعض المثالب .

واضاف المهل ان هذه المثالب قد تنتج عن الاستخدامات الخاطئة لهذه العملة فى اغراض اخرى غير التداول خاصة عندما تصبح قيمتها الفعلية اكبر من قيمتها الاسمية الامر الذى يدفع بعض ضعاف النفوس لتهريبها او صهرها وتصنيعها فى شكل منتجات ذهبية اخرى لاتمت بصلة للهدف الذى اصدرت من اجله مشيرا لتجربة اصدار عملة الريال الفضة ابان العهد المايوى والتى تم تهريبها لدولة مصر بغرض استخدامها فى اغراض اخرى مشددا على ضرورة ان تضع الدراسة ترتيبات وتدابير تحول دون حدوث مثل هذه الممارسات مشيرا الى ان القضايا والمشكلات الاقتصادية تعالج بالنهج الاقتصادي المهني العلمي القويم بعيدا عن القرارات السياسية وذلك لوضع حلول جذرية للمشكلة المعنية .

