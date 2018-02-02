وزير النفط: خطة طموحة لزيادة الانتاج النفطي بالبلاد.

الخرطوم 2-2-2018(سونا)- كشف وزير النفط والغاز د. عبد الرحمن عثمان عن تدابير تستهدف زيادة الانتاج النفطى من الحقول ، وصفها بالخطة الطموحة وذلك من الحقول الكائنة فى هجليج والراوات ، مشيرا الى حفر عدد من الابار الاستكشافية والتطويرية .

جاء ذلك لدى مخاطبته العاملين بالمؤسسة السودانية للنفط فى يوم الخدمة العامة بحضور وزير الدولة المهندس سعد الدين حسين البشرى وقيادات الوزارة وشركات البترول ، والذى اقامته ادارة الشئون الادارية بالمؤسسة تحت شعار الاصلاح سبيل النجاح.

ودعا الوزير العاملين الى رفع الهمة مشيرا الى ان زيادة الانتاج النفطى هى المخرج للحد من الاستيراد ، واشاد من خلال حديثة بجهود العاملين فى ( 2B ) فى رفع انتاجية الحقل اضافة الى زيادة الاحتياطي في حقل الراوات ، مشيرا الى تحديات القطاع فى التمويل فى طريقها الى الحل وقال ان نصيب السودان من النفط المنتج قد زاد ، وان اى زيادة من الانتاج تحقق فوارق اقتصادية تحد من من تنامى ديون الشركاء .

وكشف المهندس فضل عبدالله مدير الشركة العاملة فى الحقل ( 2B )عن خطة لزيادة الانتاج واضافة 5 الاف برميل اضافى خلال العام 2018 اضافة لجهود لزيادة الاحتياطي النفطي من الحقل بزيادة الاستكشافات واوضح فضل ان استلام حقل تو بي تم دون اي توقف للانتاج وهذا كان احد التحديات التي ادت الى ااستلام الحقل مع رفع الانتاجية فيه .

فيما اكد مدير شركة الراوات المهندس فهمى عبدالله اكتمال حفر ابار تطويرية خلال الربع الاول من العام الجارى مشيرا الى توقعات بانتاج جيد لافتا الى مؤشرات نوع الخام الجيد حسب الاستكشافات الاولية التى تجرى لنوعية الخام فى الحقل ، وقال انه ان اول مرة يتم استخدام المسح ثلاثى الابعاد بحقل الراوات .

الى ذلك عبر السيد عثمان كرام مدير الشئون الادارية عن دفع العاملين بمزيد من الانتاج وتوفير فرص التدريب التى ترفع من المقدرات البشرية مما يمكن من تحقيق الاهداف المرجوة فى اطار برامج اصلاح الدولة .