قطر: عملية غصن الزيتون حق مشروع لتركيا ونحن ندعمها

واشنطن 2-2-2018م (ترك برس)- أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعم بلاده لعملية غصن الزيتون التي أطلقتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر في مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية.

وأوضح آل ثاني لدى مشاركته في حوار بمعهد إنتربرايز الأمريكية للابحاث السياسية في العاصمة واشنطن، أنّ لتركيا حق الدفاع عن أمن حدودها ومواطنيها، وأنّ العملية مشروعة لأنها تندرج تحت هذا البند.

وتابع الوزير القطري في هذا السياق قائلاً: "ينبغي أن ننظر إلى أمن تركيا الوطني. ونحن ندعم أي بلد يهتم بحماية أمنه الوطني، وما يحدث في عفرين، يتم بتنسيق مع قوات أخرى، والحلفاء الآخرين، والأتراك يحاولون أن يحموا حدودهم، وهذا حق لأي بلد أن يحمي حدوده".

وحول الانتشار العسكري التركي في قطر وعلاقته بالأزمة الخليجية، قال "آل ثاني"، إن "الإعلان عن انتشار عسكري تركي بقطر لا علاقة مباشرة له بالوضع الأمني بالمنطقة، لكن هذا يعود إلى اتفاق تعاون عسكري بين البلدين وقعناه نهاية 2014".

وأقامت تركيا قاعدة عسكرية لها بقطر، في يوليو/ تموز الماضي، ونشرت قوات برية فيها، ضمن اتفاقية وقعها البلدان في 19 ديسمبر 2014.

ويواصل الجيش التركي منذ 20 يناير الماضي، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/ بي كاكا" الإرهابيين شمالي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

