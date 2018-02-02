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السودان والمغرب يوقعان مذكرة تفاهم في مجال النيابة العامة .

التاريخ : 02-02-2018 - 11:32:00 صباحاً
الرباط 2-2-2018م (سونا)- وقع السودان والمغرب بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مذكرة تفاهم من اجل تعزيز اواصر التعاون في مجال النيابة العامة .
ووقع عن جانب السودان مولانا عمر احمد محمد النائب العام وعن المغرب الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي .
واتفق الطرفان خلال توقيعهما على مذكرة التفاهم على تعزيز وتعميق التعاون المشترك في مجال النيابة العامة في البلدين على ان يشمل التعاون مجالات تبادل المعلومات بشأن القوانين ونظم العدالة .
وشمل الاتفاق العمل علي بناء قدرات ورفع كفاءة اعضاء النيابة العامة وتوفير احتياجاتهم التدريبية بهدف تطوير المهارات واكتساب الخبرات .
وقضى الاتفاق علي تبادل الخبرات في المواضيع المشتركة وعقد المؤتمرات العلمية والمحاضرات العامة الى جانب تعزيز دور النيابة العامة في مجال البحث الجنائي وترسيخ العدالة الجنائية .
واشارت مذكرة التفاهم الى تعزيز قدرات اعضاء النيابة العامة في البلدين في مجال حقوق الانسان ومكافحة الفساد وغسل الاموال وتمويل الارهاب والجريمة عبر الحدود وكافة الاتفاقيات ذات الصلة التي تمت المصادقة عليها من قبل الدولتين .
ونصت الاتفاقية على تعزيز التعاون في مجال النشر العلمي واعداد البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بعمل النيابة العامة اضافة لتبادل الزيارات والمعلومات بين ادارتي النيابة العامة في البلدين .
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