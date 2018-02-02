اللجنة العليا لاسناد مخرجات الحوار الوطني بالنيل الازرق تشيد باداء حكومة الولاية

الدمازين 2- 2- 2018 م ( سونا) - قال الاستاذ صديق عثمان احمد رئيس اللجنة العليا لاسناد مخرجات الحوار الوطني ،إن اللجنة شهدت حراكاً واسعاً بحثت من خلاله مصفوفة مخرجات الحوار الوطني ومراجعة ما تم انفاذه في العام 2017 والجاري تنفيذه خلال العام 2018 .

واوضح ان اللجنة تضم القوى السياسية بالولاية وقد امنت علي المخرجات التي تم تنفيذها في العام 2017 واثنت على الوزارات التي ادرجت توصيات ومخرجات الحوار الوطني في خططها للعام 2018.

واضاف صديق ان ابرز التوصيات التي خرجت بها اللجنة تتمثل في اهمية قيام المجالس المحلية للاطلاع بالدور الرقابي والتشريعي علي مستوي المحليات بجانب اشراك القوي السياسية في وفد التفاوض والتامين على المفوضيات ذات الصبغة الفنية ومشاركة القوى السياسية في مفوضيات الخدمة المدنية وتخصيص الايرادات والانتخابات.

من جانب اخر اكد صديق ان اللجنة العليا لاسناد مخرجات الحوار الوطني اشادت بالمجهودات المقدرة لحكومة الولاية في سبيل انفاذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني بالولاية.

