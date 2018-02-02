محلية شيكان تبشر مواطنيها بوصول كميات من السلع الغذائية والاستهلاكية

الابيض 2-2- 2018م(سونا)- زف الاستاذ محمد احمد زقل رئيس لجنة تسيير الاتحاد التعاوني بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان البشرى لمواطنة المحلية بوصول كميات من السلع الغذائية والاستهلاكية للمحلية خلال الايام القادمة .

وقال زقل في تصريح (لسونا) ان السلع تشمل الذرة والدقيق والعدس والفاصوليا مبينا ان الاتحاد قام بتغطية كافة الجمعيات التعاونية بالمحلية واللجان الشعبية لتوزيع كميات من السكر للمواطنين بالمحلية بسعر الكيلو 16 جنيها باشراف الضباط الاداريين و مراقبة الجهات الرسمية ،مشيرا الى ان هذه الكميات ساهمت فى انخفاض اسعار السكر باسواق المحلية ونالت رضاء المواطنين ،مشيرا الى طرح كميات من السكر بعدد من المواقع باسواق مدينة الابيض والمناطق المتاخمة لها .

و أكد ان السكر الذى تم توزيعه على الجمعيات التعاونية ليس حكرا على الاعضاء فقط بل مشاع لكل المواطنين مشيدا بالجهود المقدرة التى ظل يبذلها ليلا ونهارا الاستاذ الشريف الفاضل محمد ادم معتمد المحلية لراحة مواطني المحلية .









