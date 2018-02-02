فرنسا: جرحى في صدامات عنيفة بين مهاجرين في مخيم كاليه

باريس 2-2-2018م ( ا ف ب )- شهدت مدينة كاليه بشمال فرنسا اليوم الخميس مواجهات عنيفة اندلعت بين مهاجرين أفغان وأفارقة وأسفرت عن إصابة 12شخصا بجروح بينهم أربعة بالرصاص.

وقالت النيابة العامة في "بولوني-سور-مير" إن 12 مهاجرا على الأقل أصيبوا بجروح خلال شجارات بين نحو مئة مهاجر أفغاني وإريتري في مخيم كاليه، الذي يؤوي بضع مئات من الأشخاص الذين يأملون في العبور إلى بريطانيا بشكل غير شرعي.

وأضافت النيابة أن أربعة مهاجرين أصيبوا بالرصاص، لافتة إلى أن حياتهم في خطر.وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أنه سيتوجه إلى المكان مساء للوقوف مع المسؤولين المحليين على تفاصيل ما حدث .

