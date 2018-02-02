ألمانيا تعتزم سحب قواتها من الصومال نهاية مارس المقبل

برلين 2-2-2018م(بانا) - تعتزم الحكومة الألمانية سحب قواتها العاملة ضمن بعثة التدريب للاتحاد الأوروبي في الصومال في نهاية مارس المقبل وفق ما أفاد موقع "شبيغل أونلاين" الإخباري أمس الخميس.

وذكر الموقع استنادا الى دوائر عسكرية أن الحكومة الالمانية تعتزم سحب قواتها ولن تسعى للحصول على تفويض جديد من البرلمان الألماني.

يذكر أن ألمانيا تشارك فقط ب20 جنديا في البعثة العسكرية الأوروبية بالصومال ولكنها تعد أحد أخطر هذه المهام.

وترتكز مهمة القوات الالمانية بالاساس على تقديم المشورة والمساعدة والتدريب للجيش الصومالي.

وكان البرلمان الألماني "بوندستاغ" قرر تمديد مهمة القوات الالمانية في الصومال في نهاية شهر مارس لعام 2017 حتى 31 مارس لعام 2018.

