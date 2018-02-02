إجراء الانتخابات الرئاسية في السنغال في 24 فبراير 2019

دكار 2-2-2018م(بانا) - أفادت الصحف السنغالية أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد ستجرى يوم 24 فبراير 2019.

وأوضحت صحيفة (والف كوتيديان) أن هذا التاريخ شكل موضوع مرسوم لرئيس الجمهورية وافق عليه الوزير الأول، وصدر في الجريدة الرسمية ليوم 22 يناير المنصرم.

وأضاف المصدر ذاته أن "الاقتراع المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية سيجري يوم الأحد 24 فبراير 2019 داخل وخارج السنغال".

وقالت الصحيفة إنه، وحسب رئيس الدولة، فإن ثلاثة تواريخ كان بالإمكان تنظيم الانتخابات الرئاسية فيها، وهي 17 فبراير 2019، و24 فبراير و3 مارس، مبرزا أنه "من ضمن هذه التواريخ الثلاث، بدا تاريخ 24 فبراير الأكثر ملاءمة".



وأوضح أن "هذا التاريخ لا يصادف أي عيد أو تظاهرة دينية أو تقليدية أو أي تظاهرات أخرى يمكن أن تشكل محط إزعاج للهيئة الناخبة أو الإدارة أو الفاعلين السياسيين"، مضيفا أن تحديد هذا التاريخ بشكل مسبق أمر ضروري من أجل تنفيذ جميع العمليات الانتخابية، ولاسيما إطلاق المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية.