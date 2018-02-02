الناشطة امتثال محمود تبدأ رحلتها سيرا من الفاشر الي الخرطوم من اجل السلام

الفاشر 2-2-2018 (سونا) - انطلقت الناشطة الامريكية إمتثال ابراهيم محمود السودانية الاصل او " إيمي محمود" كما تعرف بذلك في وسائط الاعلام الدولية انطلقت اليوم في تنفيذ رحلة سير على الاقدام من الفاشر الى الخرطوم (1290كلم) التي اعلنتها في شهر اغسطس من العام الماضي بغرض لفت الانتباه وحشد التأييد الرسمي والشعبي محليا وعالميا لمشروع " احلام السلام " الذي تنادي به امتثال .

وقد انطلق معها اكثر من ستين شابا وشابة من مدن ومعسكرات النازحين بدارفور والجامعات السودانية والذين قرروا مؤازرتها فى رحلة السير على الاقدام دعما للامن والسلام بالسودان عامة ودارفور بوجه خاص.

واكدت وزيرة الشباب والرياضة حكمة ابراهيم عبدالله ممثلة والي شمال دارفور والتى خاطبت حفل الانطلاق اكدت دعم ورعاية حكومة الولاية لمثل هذه المبادرات التي قالت انها تعبر عن حقيقة اشواق امال اهل دارفور بجانب دعمها للجهود المبذولة من اجل استدامة السلام بدارفور ، مشيدة بوجه خاص بالناسطة امتثال التي قادت المبادرة، واصفة اياها بانها تمثل انموذجاً ومثالاً يحتذى للجيل الجديد من الشباب السوداني الذي يتطلع لتحمل المسئولية تجاه الوطن، مطالبة اهل دارفور باعلاء قيم التسامح والتسامي فوق كافة الجراحات التي خلفتها الحروب.

واكدت وزيرة الشباب والرياضة ان وزارتها ستظل في حالة متابعة مستمرة لرحلة " احلام السلام " حتي تصل الي وجهتها النهائية وتحقق غاياتها المرجوة.

وتحدثت في حفل انطلاقة رحلة السير ممثلة النازحات بمعسكرات ابو شوك والسلام وزمزم مؤكدة ان مبادرة الناشطة امتثال ابراهيم تعبر عن صدق وطنيتها ومشاعرها تجاه اهلها، مؤكدة ان خطوة السير من الفاشر الي الخرطوم سيكون لها اثرها الايجابي والبالغ علي مسيرة السلام والاستقرار بدارفور.

ومن جهتها قالت رائدة المبادرة الناشطة امتثال ابراهيم ان رحلة السير التي انطلقت اليوم من الفاشر ستستغرق شهرا كاملا لتصل الي محطتها الاخيرة بالخرطوم المقرر لها الثالث من شهر مارس القادم حيث ستتوقف الرحلة بمدن الابيض وكوستي وجبل اولياء ثم الخرطوم لرفع اعلام السلام بتلك المناطق . لافتة الي ان مشروع " احلام السلام " الذي اطلقته يهدف الى " جمع الناس حول مشروع موحد للسلام " وذلك من خلال تلمس رغبات واشواق اهل دارفور والسودان عامة تجاه السلام وكيفية استدامته ، مبينة انها قد بدات منذ اغسطس الماضي فى عقد ما اسمتها بال " مؤتمرات شعبية للسلام " شملت العديد من المناطق بدارفور بخاصة معسكرات النازحين والجامعات السودانية ، مشيرة ان المشاركين فى تلك المؤتمرات قد عبروا بكل صدق وحرية عن رؤيتهم حول مستقبل السلام وكيفية استدامتها ، مبينة ان خلاصة ما توصلت اليها تلك المؤتمرات تمحورت فى اربع نقاط اساسية تمثلت فى ضرورة المحافظة علي ما تحقق من الاستقرار والاستتباب الامني واشاعة العدل واقامة مشروعات البني التحتية وتوفير الخدمات ، وتنمية القدرات البشرية لتطوير اوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، واردفت بالقول بانها ستواصل عقد تلك " المؤتمرات الشعبية للسلام " عقب اكتمال مشروع السير من الفاشر الي الخرطوم للوصول الي " مشروع موحد للسلام " واضافت ايمي وسط تفاؤل كبير بانها ستنقل ما تتوصل اليها تلك المؤتمرات الي جهات الاختصاص المحلية والدولية التى دعمتها بصفة شخصية فى مشروع " احلام السلام " وقالت : " انا حملت المسئولية علي عاتقي ... اتمنى ان يشاطرني الاخرون ".

