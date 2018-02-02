الوساطة الإفريقية تحدد غداً جدول الأعمال لانطلاق عملية التفاوض بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية

أديس أبابا في 2-2-2018م ( موفد سونا) - حددت الوساطة الإفريقية الحادية عشرة من صباح غد السبت للقاء يجمع بين الوفد الحكومي ووفد الحركة الشعبية قطاع الشمال لإطلاعهما على ما توصلت إليه بشأن مواءمة الموقفين لتحديد جدول الأعمال لانطلاق عملية التفاوض.



وقال الناطق الرسمي باسم وفد المفاوضات السفير حسن حامد لـ(سونا) إن اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى تنظر في الوثيقتين اللتين قدمتا من قبل كل من وفد الحكومة ووفد الحركة وتنتظر أن تخلص يوم غد إلى وثيقة موحدة توائم بين وجهتي النظر و من ثم عرض الأمر على الوفدين .



و عبر الناطق الرسمي عن أمله في أن يكون موقف الحركة الشعبية في اتجاه وفد الحكومة الذي يسعى لوقف العدائيات يقود مباشرة إلى وقف لإطلاق النار وبالتالي تيسير العمل الإنساني والانطلاق من بعد إلى ترتيبات سياسية تفضي لسلام شامل في المنطقتين.



وتشير (سونا) إلى أن الوساطة الإفريقية كانت قد اجتمعت اليوم في مقر التفاوض بوفد الحكومة السودانية ثم اجتمعت بوفد الحركة؛ كل على حدة، وعرضت عليهما ما توصلت إليه حتى الآن حول مواءمة الوثيقتين.



وكان الوفد الحكومي للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال قد أكد عزم الحكومة وإصرارها على أن تكون هذه الجولة من المفاوضات مفضية لاتفاق سلام في المنطقتين.



م ع/ ع ض/ هــ.أ



