بارنييه: جولة التفاوض القادمة بشأن بريكست تبدأ في 6 فبراير

بروكسل 3 - 2 - 2018 (رويترز) - قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن جولة التفاوض القادمة بين بريطانيا والاتحاد حول شروط الطلاق والفترة الانتقالية التي ستعقبه، ستعقد في الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة الأسبوع القادم.

وقال بارنييه على تويتر إن الجولة ستتناول مسائل مرتبطة بحوكمة اتفاق الانسحاب والحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا والفترة الانتقالية، مشيرا إلى أنه سيقضي يوم الاثنين في لندن حيث سيجتمع مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيز.

وسيعقد اجتماع في بروكسل يوم الجمعة على مستوى منسقي المفاوضات سيلخص الجولة وستقوم بريطانيا خلاله بإطلاع الاتحاد الأوروبي على المزيد من المعلومات بشأن طلبها علاقة تجارية وثيقة في المستقبل.

وامتنع مسؤولون بريطانيون ومن الاتحاد الأوروبي عن التعقيب عما إذا كان هذا يعني أن بريطانيا ستعلن تفاصيل مطالبها.

