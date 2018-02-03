الخرطوم 3-2-2018م(سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم السبت على النحو التالى :-

العملة شراء بيع المتوسط



الدولار 17.9551 18.0449 18.0000

الين الياباني 0.1642 0.165 0.1646

الجنيه الاسترليني 25.4791 25.6065 25.5428

الفرنك السويسري 19.279 19.3754 19.3272

الدولار الكندي 14.5912 14.6642 14.6277

كرونة السويدية 2.2797 2.2911 2.2854

الكرونة النرويجية 2.3289 2.3405 2.3347

الكرون الدنماركي 2.997 3.012 3.0045

الدينار الكويتي 59.5723 59.8702 59.7212

الريال السعودي 4.788 4.8119 4.8

الدرهم الاماراتي 4.89 4.9145 4.9022

ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439

الدينار البحريني 47.6389 47.8771 47.758

ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532

الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763

الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047

اليورو 22.3056 22.4171 22.3614