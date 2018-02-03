الخرطوم 3-2-2018م(سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم السبت على النحو التالى :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18.0000
الين الياباني 0.1642 0.165 0.1646
الجنيه الاسترليني 25.4791 25.6065 25.5428
الفرنك السويسري 19.279 19.3754 19.3272
الدولار الكندي 14.5912 14.6642 14.6277
كرونة السويدية 2.2797 2.2911 2.2854
الكرونة النرويجية 2.3289 2.3405 2.3347
الكرون الدنماركي 2.997 3.012 3.0045
الدينار الكويتي 59.5723 59.8702 59.7212
الريال السعودي 4.788 4.8119 4.8
الدرهم الاماراتي 4.89 4.9145 4.9022
ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.6389 47.8771 47.758
ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 22.3056 22.4171 22.3614